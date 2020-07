Formula 1, alle 15 le qualifiche a Budapest (Di sabato 18 luglio 2020) Formula 1, il racconto delle qualifiche del GP d’Ungheria: Mercedes favorite. Budapest (UNGHERIA) – alle 15 il via delle qualifiche del GP d’Ungheria, terzo appuntamento con il Mondiale di Formula 1. Mercedes favorite, Ferrari a caccia del riscatto. Formula 1, dominio Mercedes nella FP3 Sull’asciutto la Mercedes si conferma la più veloce con Valtteri Bottas il migliore nella terza sessione di prove libere davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Da segnalare il quarto posto di Charles Leclerc alle spalle di di Sergio Perez. Lance Stroll, Max Verstappen, Lando Norris, Sebastian Vettel, Pierre Gasly e Daniel Ricciardo completano la top ten. of FP3 = @MercedesAMGF1 And it was a strong ... Leggi su newsmondo

