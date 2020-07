È morto John Lewis (Di sabato 18 luglio 2020) Figura iconica della lotta per i diritti e contro la violenza, marciò anche al fianco di Luther King Leggi su media.tio.ch

