“Chi rispetta il distanziamento sociale è più intelligente”: lo dice la scienza (Di sabato 18 luglio 2020) Chi rispetta il distanziamento sociale è più intelligente: lo dice la scienza Chi rispetta il distanziamento sociale è più intelligente: lo dice la scienza. Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, la memoria a breve termine si rapporta con la propensione a rispettare la social distance. Lo studio è stato condotto su 850 persone e si basa su quella che gli psicologi cognitivisti definiscono “memoria di lavoro”, che descrive i processi della memoria a breve termine che, a sua volta, è sintomo d’intelligenza. Lo studio s’intitola “La memoria di lavoro predice ... Leggi su tpi

FuriaDivina87 : Esco sempre con la mascherina, la porto sia all'aperto che al chiuso, un tizio per strada mi indica ed urla: ECCO U… - davemik71 : RT @CesareSacchetti: Fanpage:'chi non rispetta il distanziamento sociale e non usa le mascherine ha una ridotta capacità cognitiva.' Parlav… - CastRobby1954 : L'autovelox serve per chi può essere un pericolo per se e per gli altri non per chi rispetta i limiti.Noi dobbiamo… - AretusaMoro : RT @CesareSacchetti: Fanpage:'chi non rispetta il distanziamento sociale e non usa le mascherine ha una ridotta capacità cognitiva.' Parlav… - SoniaLaVera : RT @CesareSacchetti: Fanpage:'chi non rispetta il distanziamento sociale e non usa le mascherine ha una ridotta capacità cognitiva.' Parlav… -

Ultime Notizie dalla rete : “Chi rispetta Libia, la Francia scarica ufficialmente Haftar: Mai sostenuto Difesa e Sicurezza