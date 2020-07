Calenda a Boccia: aspettare ancora su Mes? Buffoni (Di sabato 18 luglio 2020) "Francesco Boccia, chiedilo ai medici, agli infermieri e agli specializzandi quanto serve il Mes.Chiedilo a chi aspetta 13 Mesi per una mammografia. Per inchinarvi ai 5S vi inventereste qualsiasi scusa. Sulla pelle di quelli che ieri definivate 'angeli ed eroi'. Buffoni ". Così su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire quanto serve alla sanità. Leggi su ilfogliettone

cjmimun : Calenda a Boccia: aspettare ancora su Mes? Buffoni 'Lo chieda a medici, infermieri, specializzandi' - leoberthi : RT @Adnkronos: #Calenda a #Boccia: 'Chiedete a medici quanto #Mes serve a sanità, buffoni' - Adnkronos : #Calenda a #Boccia: 'Chiedete a medici quanto #Mes serve a sanità, buffoni' - ErbaRoby : @CarloCalenda @F_Boccia A sostegno di Calenda. Sono in un punto prelievi della Regione Lombardia. Appuntamento 8:35… - mrcllznn : RT @agodandaniela: @mariamacina Per favore... Non scaviamo fossati dove non ci sono, Calenda non approva il fatto che Renzi sia al governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Calenda Boccia Calenda a Boccia: "Chiedete a medici quanto Mes serve a sanità, buffoni" Adnkronos Calenda a Boccia: "Chiedete a medici quanto Mes serve a sanità, buffoni"

"Francesco Boccia, chiedilo ai medici ... Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire quanto serve ...

Calenda a Boccia: aspettare ancora su Mes? Buffoni

(askanews) - "Francesco Boccia, chiedilo ai medici ... Cos su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire ...

"Francesco Boccia, chiedilo ai medici ... Così su Twitter il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire quanto serve ...(askanews) - "Francesco Boccia, chiedilo ai medici ... Cos su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda commentando le dichiarazioni del Ministro secondo cui sul Mes bisogna aspettare per capire ...