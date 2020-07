Arreda il tuo bagno a costo 0 con i pallet! Idee spettacolari! (Di sabato 18 luglio 2020) Arreda il tuo bagno a costo 0 con i pallet: minima spesa, massima resa! Volete rinnovare il look del vostro bagno? Con dei semplici pallet di legno potete realizzare dei bellissimi e soprattutto economici, complementi d’arredo da sistemare nel vostro bagno. Ecco qualche idea meravigliosa. 1.Specchiera e mobile per il lavandino: idea numero 1 Per fare la specchiera per il vostro bagno potete utilizzare delle singole assi di legno da incollare intorno al vostro specchio, come se fosse una cornice. Per fare un originale mobile per il lavandino, posizionate due assi laterali e poi avvitate sopra un pallet intero. Aggiungete due ciotole di legno o in terracotta al sopra e se desiderate avere maggiore spazio per posizionare i vostri oggetti, mettete una mensola sotto il mobile. Fonte ... Leggi su pianetadonne.blog

ziliomobili : #CollezioneSYSTEMNOLIMITS: arreda il tuo #living senza limitazioni. #SYSTEMNOLIMITScollection: furnish your #living… - pippo27770409 : RT @Ce191073: GC AMBIENTI arreda la tua casa... prenota il tuo appuntamento e scegli lo stile che più ti rappresenta - Ce191073 : GC AMBIENTI arreda la tua casa... prenota il tuo appuntamento e scegli lo stile che più ti rappresenta - Ce191073 : GC AMBIENTI arreda la tua casa... prenota il tuo appuntamento e scegli lo stile che più ti rappresenta - Raimondo_1980 : Arreda il tuo bagno con stile?? La fantasia delle decorazioni sono il punto in più per i tuoi ambienti. Vienici a… -

Ultime Notizie dalla rete : Arreda tuo Arreda il tuo bagno a costo 0 con i pallet! Idee spettacolari! NonSoloRiciclo CASA SUBITO IN VALLE D'AOSTA: Bilocale arredato in vendita a Saint Pierre, via Corrado Gex

Nel comune di Saint Pierre, in via Corrado Gex, con vista sul maestoso castello, VENDESI bilocale arredato, posto al primo piano e composto da soggiorno con angolo cottura e caminetto, camera matrimon ...

Nel comune di Saint Pierre, in via Corrado Gex, con vista sul maestoso castello, VENDESI bilocale arredato, posto al primo piano e composto da soggiorno con angolo cottura e caminetto, camera matrimon ...