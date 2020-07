Arienzo, stipulata convenzione con la Casertana FC per l’utilizzo dello Stadio comunale (Di sabato 18 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiArienzo (Ce) – Con una nota stampa la Casertana Fc ha annunciato la stipula di una convenzione per l’utilizzo dello Stadio comunale di Arienzo. “Nel cuore della Valle di Suessola, lì dove la fede rossoblu è di casa da sempre. La Casertana FC è lieta di annunciare la stipula della convenzione con il Comune di Arienzo per la gestione e l’utilizzo dello Stadio ‘comunale’. A partire dal primo agosto, per un accordo complessivo di sei anni, Arienzo diventerà uno dei quartier generali su cui la Casertana FC potrà contare nell’ambito della ... Leggi su anteprima24

