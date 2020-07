Vertice Ue, presentata proposta sul recovery fund. Gualtieri: 'No veto singoli Paesi' (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri , commentando in serata al Tg di La7 lo stallo dei negoziati, ha dichiarato: 'La nostra linea rossa è che il recovery fund deve essere adeguato alla sfida,... Leggi su repubblica

