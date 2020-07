Ultime Notizie Roma del 17-07-2020 ore 09:10 (Di venerdì 17 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 17 luglio Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio al via oggi a Bruxelles il Consiglio Europeo sul tavolo in modo di fondi europei per la ripresa fosfovit forte Intesa tra Conte matrona nella direzione di una risposta ambiziosa immediata e fuori dalle regole la pretesa di avere il vetro sui Piani dei singoli paesi come vorrebbe L’Olandese rotta afferma il premier italiano Il decreto bilancio è stato approvato definitivamente diventa legge il Senato ha confermato ieri la fiducia al Governo sul provvedimento con 159 voti a favore 121 contrari il decreto prevede interventi per 55 miliardi di euro mai come in questo momento il governo sta lavorando con compattezza pensando un unico fine la tutela del cittadino commenta Di Maio i decessi accertati da coronavirus in Italia supera ogni 35.000 al CONI ... Leggi su romadailynews

