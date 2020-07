Smascherata dalla produzione. Temptation Island, cosa sta succedendo tra Anna e Andrea (Di venerdì 17 luglio 2020) Non era mai successo prima che la produzione di Temptation Island decidesse di smascherare il gioco di una delle fidanzate e avvertisse così il compagno della strategia messa in atto. È la prima volta nella storia del programma da sempre condotto da Filippo Bisciglia che ha quindi avvisato Andrea del gioco della sua Anna. Tra i due ci sono 10 anni di differenza: Andrea Battistelli ne ha 27, Anna Boschetto 37 e due figli. Sono fidanzati da 2 anni e partecipano a Temptation Island per volere di lei, che sogna un matrimonio e un figlio, mentre Andrea vuole amarla “con più calma”. Lui non ha premura di sposarsi e diventare già papà, intende aspettare di realizzarsi nel lavoro ... Leggi su caffeinamagazine

Dalla anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che, dopo essere emersa tutta la verità su Beth e dopo che Flo è in carcere per i suoi reati, Brooke spinge il figliastro Thomas giù da una scolier ...

“Quando esco da qua dovrà mantenermi”, Temptation Island smaschera la strategia di Anna Boschetti

Forse per la prima volta nella storia di Temptation Island, la produzione ha deciso di smascherare il gioco di una delle fidanzate. Sta accadendo con Anna Boschetti che ha messo in campo una strategia ...

