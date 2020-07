Short track, Arianna Fontana si allenerà a Budapest: “Sono nervosa ed eccitata” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Si parte per una nuova avventura. Sono un po’ nervosa ma eccitata allo stesso tempo. Prima di prendere la mia decisione, volevo avere un paio di altre opinioni, quindi ho chiamato Federica Pellegrini ed Elia Viviani, ho voluto parlare con atleti esperti con diversi background sulla strada che ho costruito e le mie opzioni future. Mi hanno ricordato che c’è sempre un modo se sei disposto a cercarlo, non importa quanto sia difficile. Dentro di me sapevo cosa dovevo fare ma avevo bisogno di una conferma, quindi grazie ragazzi”. Queste le dichiarazioni della campionessa olimpica di Short track Arianna Fontana che ha annunciato l’intenzione di trasferirsi a Budapest per la preparazione delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. “Sono felice ma ... Leggi su sportface

