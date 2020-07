Serie B 2019/2020: la Salernitana ferma il Crotone sull’1-1, Empoli rimontato dall’Entella (Di venerdì 17 luglio 2020) Trentacinquesima giornata pirotecnica in Serie B tra rimonte, espulsioni e punti pesanti strappati dalle squadre di medio bassa classifica sui campi delle prime dieci. Avrebbe potuto ipotecare la promozione il Crotone, che vede comunque aumentare a sei lunghezze il distacco sulla terza. I calabresi, dopo tre vittorie di fila, non vanno oltre l’1-1 interno contro la Salernitana di Ventura: succede tutto in meno di dieci minuti con il botta e risposta di Maistro e Messias, poi i rossoblu non sfruttano l’ultima mezz’ora di gara con l’uomo in più. Male lo Spezia frenato dal Venezia: i lagunari si impongono per 1-0 (glaciale Aramu dal dischetto) e si tirano fuori dalla zona a rischio. Frena anche il Pordenone, battuto al ‘Nereo Rocco’ per 2-1 dal Cosenza: i calabresi sferrano un pesante uno-due in ... Leggi su sportface

Inter : ??? | MATCH REPORT Una vittoria meritata e convincente: il racconto di #SpalInter minuto per minuto! ?? #FORZAINTER… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - Eurosport_IT : 7 rigori contro per falli di mano in area in questa stagione: la Juventus è la squadra più penalizzata in questa ca… - sportface2016 : #SerieB: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS di #SpeziaVenezia - zazoomblog : Classifica marcatori Serie A 2019-2020: Immobile in vetta - #Classifica #marcatori #Serie -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Serie A 2019/20: dove vedere le partite della 34^ giornata in tv Calcio d'Angolo Serie B, risultati 35a giornata, classifica e prossimo turno

Da segnalare l’unica gara senza reti: Perugia-Cremonese 0-0. Di seguito tutti i risultati della 35a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica di Serie B 2019/2020 e, infine ...

Serie A, risultati 33a giornata, classifica e prossimo turno

Pubblicato il 17/07/2020. Non sanno più vincere Juventus (fa 3-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma dopo essere stata sul 2-0 a inizio ripresa si trova sotto per 2-3) e la Lazio (non va oltre lo 0 ...

Da segnalare l’unica gara senza reti: Perugia-Cremonese 0-0. Di seguito tutti i risultati della 35a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica di Serie B 2019/2020 e, infine ...Pubblicato il 17/07/2020. Non sanno più vincere Juventus (fa 3-3 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma dopo essere stata sul 2-0 a inizio ripresa si trova sotto per 2-3) e la Lazio (non va oltre lo 0 ...