Reddito di emergenza: le richieste in pagamento e quelle ricevute dall’INPS (Di venerdì 17 luglio 2020) Per il Reddito di emergenza da destinare alle famiglie in difficoltà economica a causa del Coronavirus al 7 luglio l’Inps ha ricevuto solo 478mila richieste, la metà di quanto stimato dal governo (868mila). Di queste, spiega oggi Il Sole 24 Ore, 190mila sono in pagamento: per la precisione sono 189.824. La misura è stata introdotta con il dl 34 allo scopo di garantire un sostegno alle famiglie che nel periodo di emergenza Covid-19 si sono trovati in condizioni di particolare disagio economico. Il beneficio, che può essere corrisposto per due mensilità, è pari a 400 euro per un nucleo mono-componente ed è incrementato di 160 euro per ulteriori componenti maggiorenni e 80 euro per ulteriori componenti minorenni ma non può comunque superare gli ... Leggi su nextquotidiano

