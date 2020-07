Playoff Serie C 2019/2020: il Reggio Audace vola in finale, battuto il Novara (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Reggio Audace si impone nella prima semifinale valevole per i Playoff di Serie C, superando per 2-1 il Novara. I padroni di casa al Mapei Stadium trovano due volte la rete, prima con Kargbo e poi con Spanò. Nel mezzo la rete del capitano dei piemontesi Buzzegoli. Si ferma l’avventura degli uomini di Banchieri, mentre mister Massimiliano Alvini è ad un passo dalla Serie B. LE PAGELLE E I VOTI DEL MATCH LA CRONACA – Subito parecchia tensione in campo e sulle panchine. Alvini viene ammonito al minuto 11 per proteste eccessive dopo un episodio dubbio. Gioca meglio il Reggio Audace in avvio. Sono i padroni di casa a crearsi più pericolosi, prima con Zamparo e poi con Kargbo che mette in porta per il ... Leggi su sportface

