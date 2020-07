Palinuro, tragico incidente per un 25enne: cade con l’auto in spiaggia (Di venerdì 17 luglio 2020) Palinuro, tragico incidente per un 25enne: cade con l’auto in spiaggia. Ha sfondato il guardrail ed è finito sull’arenile perdendo la vita sul colpo Un tragico incidente è avvenuto nella notte a Caprioli, in via Saline, la strada che porta da Pisciotta a Palinuro, nella provincia di Salerno. Ad avere la peggio è stato un … L'articolo Palinuro, tragico incidente per un 25enne: cade con l’auto in spiaggia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un dramma stradale si è consumato in provincia di Salerno: è morto a soli 31 anni Federico Giuliani, molto noto a Camerota. Lo schianto fatale, che non avrebbe coinvolto altre persone, è avvenuto a Ma ...

