Oculus VR è il visore più venduto: Facebook e Sony aumentano la produzione (Di venerdì 17 luglio 2020) Facebook e Sony si stanno preparando ad aumentare la produzione dei prossimi dispositivi VR fino al 50%, dimostrando come le grandi aziende tecnologiche traggano profitto dall'intrattenimento domestico dei consumatori durante la pandemia globale da Coronavirus.Oculus di Facebook, il principale fornitore globale di visori da realtà virtuale, sta osservando una crescita produttiva di almeno il 50% rispetto a un anno fa per la sua ultima versione di dispositivi VR, portando la produzione a 2 milioni di unità. Nel frattempo anche Sony, la numero 2 al mondo nella produzione di console per videogiochi dopo Nintendo, non è stata con le mani in mano ed ha aumentato gli ordini di produzione per PlayStation 5 a circa 10 ... Leggi su eurogamer

PS5, Sony raddoppia la produzione di console?

Sony produrrà il doppio di PS5 nel 2020 rispetto a quanto inizialmente previsto, secondo Bloomberg. Invece di realizzarne cinque o sei milioni, la società prevede di mettere sul mercato fino a 10 mili ...

