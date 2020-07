MotoGP, Ciabatti: “Futuro di Dovizioso? Aspettiamo i risultati delle prime gare” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tante incertezze avvolgono il futuro di Andrea Dovizioso, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con la Ducati e dopo otto anni le due strade potrebbero separarsi. A parlare è stato Paolo Ciabatti, direttore sportivo del team Ducati, che dai box di Jerez, dove nel weekend andrà in scena il primo GP della stagione, ha detto: “Di comune accordo abbiamo deciso di aspettare i risultati delle gare iniziali per poi parlare del futuro. Saranno molto importanti le sue sensazioni sulla moto. Ovviamente Andrea non è in discussione e non lo è mai stato, ma le motivazioni potrebbero fare la differenza. Ha bisogno di tornare a gareggiare in moto per fare chiarezza sulle sue idee future“. Oggi venerdì 17 luglio, Dovizioso ha chiuso al 4° posto nelle libere 1. Leggi su sportface

Servirà un po' di tempo per capire se l'unione tra Andrea Dovizioso e la Ducati continuerà. Il forlivese, impegnato come tutti i centauri della classe regina nel primo giorno di prove del GP di Spagna ...

