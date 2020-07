Manifest 2, la seconda stagione: anticipazione episodi del 17 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) Serata binge watching per gli amanti di Manifest, venerdì 17 luglio su Canale 5 vanno infatti in onda ben 4 episodi (su 13) della seconda stagione. La serie tv parte dalla scomparsa misteriosa di un volo di linea che riappare sui radar e atterra cinque anni dopo la sua partenza senza che i passeggeri siano invecchiati o abbiano percezione dell’accaduto. I 191 passeggeri al loro arrivo scoprono che sono considerti dispersi e presunti morti e che in quei 5 anni di ‘buco’ le vite di chi era rimasto a terra sono cambiate. Manifest 2, dove eravamo arrivati Manifest 2, anticipazioni trame del 17 luglio Manifest 2, quarto episodio: Nelle pieghe del tempo Saanvi cerca in tutti i modi di mantenere il ... Leggi su tvzap.kataweb

yeecxtee : Ho iniziato la seconda stagione di Manifest - QuiMediaset_it : Ci siamo... tra qualche ora su #Canale5 un nuovo episodio della seconda stagione di #Manifest - QuiMediaset_it : Nel #Teleconsiglio del #17luglio #LucyBall consiglia la seconda stagione di #Manifest stasera in prima visione tv s… - SMSNEWSOFFICIAL : Venerdì 17 luglio, in prime-time, nuovo appuntamento con gli episodi inediti della seconda stagione di «Manifest» - Anna73796113 : RT @axelvassallo: Coincidenze sempre più strane con nuovi indizi da interpretare, tutto è rivolto a scoprire come evitare la predestinazion… -