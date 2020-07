Lombardia, in 24 ore 80 contagi da Coronavirus e 10 morti: calano i pazienti ricoverati (Di venerdì 17 luglio 2020) Lombardia, in 24 ore 80 contagi da Coronavirus e 10 morti. Sono 80 i nuovi casi positivi al Coronavirus in Lombardia oggi, giovedì 16 luglio. Lo ha comunicato la Regione nel consueto bollettino. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 23, quelle ricoverate in ospedale sono 164. Nelle ultime 24 ore sono purtroppo decedute altre 10 persone: il totale dei decessi ufficiale è arrivato a 16.775. La Regione Lombardia ha comunicato il bollettino relativo all’emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, giovedì 16 luglio. In tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono 80 i nuovi positivi (di cui 23 a seguito di test sierologico e 17 debolmente positivi) su 10.727 tamponi effettuati. In totale, in ... Leggi su limemagazine.eu

