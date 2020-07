Inter, Barcellona ancora in pressing per Lautaro, Marotta: "Non vuole andare via" (Di venerdì 17 luglio 2020) Milano, 17 luglio 2020 " Mentre l'Inter sembra aver ripreso in maniera convinta la marcia in campionato con il secondo successo consecutivo, proseguono le voci di mercato attorno a Lautaro Martinez . ... Leggi su quotidiano

DiMarzio : #Bartomeu: “#LautaroMartinez? Abbiamo parlato con l’#Inter, ma ora è tutto fermo”. Le sue parole | #Barcellona… - AAlciato : ??Champions League, ottavi di ritorno Juventus-Lione si giocherà regolarmente a Torino, Barcellona-Napoli regolarm… - zazoomblog : Mercato Inter Lautaro nel mirino City ma lui sceglie il Barcellona - #Mercato #Inter #Lautaro #mirino - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Lautaro nel mirino: ora ci prova il #City, ma lui “vota” #Messi #Barcellona - aliasvaughn : @BoccoDonny Ma fatela finita. Non è facile vincere da nessuna parte, non l'avete ancora capito? Era indietro di 7 p… -