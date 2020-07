Incidente a Napoli, auto precipita in curva: 29enne in ospedale (Di venerdì 17 luglio 2020) Incidente a Napoli, auto precipita in curva a Posillipo in via Petrarca e finisce in un parco. Giovane trasportato d’urgenza in ospedale Grave Incidente a Napoli dove un’auto è precipita in curva nel quartiere Posillipo, in via Petrarca. Il fatto è avvenuto all’altezza del civico 64. La vettura ha rotto la recinzione di ferro ed è precipitata in piazza San Luigi, finendo capovolta in un parco residenziale. All’interno c’era un giovane di ventinove anni che è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi del 118, la polizia di Stato e ... Leggi su bloglive

