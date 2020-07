Il video di Antonietta Gatti che dice la “verità” sulle bare di Bergamo (e racconta una bufala) (Di venerdì 17 luglio 2020) Su Youtube è stato ricaricato per l’ennesima volta un video di un intervento di Antonietta Gatti, “fisica e bioingegnera”, che durante una manifestazione racconta una “verità” sulle bare di Bergamo che in realtà è una bufala, è stata già discussa in una serie di articoli qui pubblicati a partire dal 19 marzo 2020 e dovrebbe smettere di circolare (e invece è già virale su Facebook). Sostiene Gatti, moglie di Stefano Montanari: “Eravamo in casa (durante il lockdown), abbiamo cominciato a domandarci delle cose. Per esempio ci facevano vedere una sala piena di bare… poi a un certo punto io quella sala lì l’ho ... Leggi su nextquotidiano

ivanscalfarotto : Con la Sindaca di Lizzano, Antonietta D’Oria, che ha difeso il diritto di manifestare dei suoi concittadini senza e… - neXtquotidiano : Il video di Antonietta Gatti che dice la 'verità' sulle bare di Bergamo (e racconta una bufala) sì, questa storia… - AmerigoAusoni : RT @Linus2k: Antonietta D’Oria,sindaca di #Lizzano,ricorda ai carabinieri che identificavano manifestanti pacifici contro una veglia in chi… - giovannidalloli : New video by Lanfranco Palazzolo: RS: l'anniversario della nascita di Luca Coscioni, intervista a Maria Antonietta… - AlessiaVitobel4 : RT @Linus2k: Antonietta D’Oria,sindaca di #Lizzano,ricorda ai carabinieri che identificavano manifestanti pacifici contro una veglia in chi… -

Ultime Notizie dalla rete : video Antonietta Diede fuoco all'ex moglie Maria Antonietta, condannato a 18 anni Ciro Russo | VIDEO LE IENE Il video di Antonietta Gatti che dice la “verità” sulle bare di Bergamo (e racconta una bufala)

Su Youtube è stato ricaricato per l’ennesima volta un video di un intervento di Antonietta Gatti, “fisica e bioingegnera”, che durante una manifestazione racconta una “verità” sulle bare di Bergamo ch ...

Rosario "per la famiglia": il sindaco difende i manifestanti Lgbt e blocca i carabinieri

Una preghiera "per implorare il fallimento del ddl contro l'omotransfobia": è l'iniziativa del parroco di Lizzano, in provincia di Taranto, che ha sollevato polemiche e la protesta dei locali attivist ...

Su Youtube è stato ricaricato per l’ennesima volta un video di un intervento di Antonietta Gatti, “fisica e bioingegnera”, che durante una manifestazione racconta una “verità” sulle bare di Bergamo ch ...Una preghiera "per implorare il fallimento del ddl contro l'omotransfobia": è l'iniziativa del parroco di Lizzano, in provincia di Taranto, che ha sollevato polemiche e la protesta dei locali attivist ...