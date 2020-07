Grave incidente in Puglia: 4 morti sulla Ruvo-Altamura (Di venerdì 17 luglio 2020) Si &eGrave; verificato un Grave incidente sulla provinciale 151 tra Ruvo di Puglia e Altamura in provincia di Bari. A causa dell’asfalto reso viscido dalle piogge degli ultimi giorni una Citroen ha perso il controllo ed &eGrave; finita nella corsia opposta dove &eGrave; stata colpita da un camion. Niente da fare per i quattro passeggeri dell’auto: l’impatto per loro &eGrave; stato fatale. Il conducente del camion &eGrave; illeso e in stato di shock. Le vittime, tutte della stessa famiglia, avevano 84, 51, 40 e 28 anni. Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri e la Polizia locale. Immagine di repertorio (Pixabay) L’incidente stradale sulla ... Leggi su bloglive

Napoli, auto precipita in curva a via Petrarca: giovane di 29 anni trasportato d'urgenza in ospedale

Grave incidente a Posillipo dove un auto è precipitata dopo aver sbattuto contro la ringhiera a bordo strada su via Posillipo. Il veicolo ha rotto la recinzione in ferro all'altezza del civico 64 nell ...

