Gli analisti della Dia | “Emergenza Covid favorisce la mafia”

Secondo gli analisti della Dia, la crisi scatenata dal Covid offre alla mafia la possibilità di ampliare ulteriormente la sua ricchezza e il suo raggio d'azione. Una relazione prodotta dagli analisti della Direzione Investigativa Antimafia, incentrata sul secondo semestre del 2019, riporta alcune considerazione preoccupanti sul ruolo della mafia nella crisi scatenata dal coronavirus.

La “paralisi economica” provocata dalla pandemia di coronavirus può aprire alle mafie “prospettive di arricchimento ed espansione paragonabili a ritmi di crescita che può offrire solo un contesto post ...

Direzione Investigativa Antimafia: ora le mafie possono diventare super potenti

Abbiamo sempre asserito che in questo momento ci vuole un governo forte che sappia guardare con attenzione ai problemi economici del paese in questa fase delicatissima per la nazione. Chi può approfit ...

