"Da qui è facile scappare...". Così fuggono i migranti infetti (Di venerdì 17 luglio 2020) Chiara Giannini Viaggio a Pozzallo e a Comiso tra i richiedenti asilo sbarcati nin Italia. Strutture non adatte al controllo degli ospiti. Un operatore: "Tanti delinquenti, alto rischio infezioni" Pozzallo - Il cancello d'ingresso dell'hotspot è guardato a vista da agenti di polizia. A destra due tende termo resistenti, in cui sono alloggiati alcuni migranti seduti all'ombra senza far niente. Operatori che indossano dispositivi di protezione vanno avanti e indietro. è qui che sono ospitati 189 dei migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siciliane. Tra loro 8 donne, 2 minori non accompagnati e altri 2 accompagnati. Sono nel centro per trascorrere il periodo di quarantena imposto dalla normativa anti Covid-19. Gli uomini sono ammassati in due diversi stanzoni, tutti con un sistema di ... Leggi su ilgiornale

ilfoglio_it : La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre ?? - robertosaviano : Nei giorni dell’indignazione per la foto che ritrae l’ennesimo cadavere nel Mediterraneo, mi rivolgo a Zingaretti (… - trash_italiano : Scusate ma qui se ci fosse il bacio sarebbe la cosa meno grave di tutte. #TemptationIsland - Unpodiqya : Altra figura degna di questa accozzaglia qui finiamo molto maleIl consigliere della Merkel avverte Conte: basta pre… - MPAPA090 : RT @makkox: e noi qui nei suv. senza gioia. -

Ultime Notizie dalla rete : qui è Assigeco, Poggi e Voltolini si presentano "Qui per crescere e migliorare" piacenzasera.it AirPods Pro, sei mesi dopo – iPhoneItalia Podcast S09E43

Ti basterà inviare il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp direttamente QUI. Vi chiediamo solo l’accortezza di non parlare né troppo vicino né troppo lontano al microfono dello smartphone e ...

Viaggio a Pozzallo e a Comiso tra i richiedenti asilo sbarcati in Italia

Operatori che indossano dispositivi di protezione vanno avanti e indietro. È qui che sono ospitati 189 dei migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siciliane. Tra loro 8 donne, 2 minori non ...

Ti basterà inviare il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp direttamente QUI. Vi chiediamo solo l’accortezza di non parlare né troppo vicino né troppo lontano al microfono dello smartphone e ...Operatori che indossano dispositivi di protezione vanno avanti e indietro. È qui che sono ospitati 189 dei migranti sbarcati nei giorni scorsi sulle coste siciliane. Tra loro 8 donne, 2 minori non ...