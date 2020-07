Cristiana Capotondi è Chiara Lubich (Di venerdì 17 luglio 2020) Può una ragazza qualunque cambiare il mondo con la sola forza del suo sogno e del suo credo? Lo scopriremo seguendo la storia di Chiara Lubich, a lei è dedicato il tv movie con Cristiana Capotondi che andrà in onda nella prossima stagione televisiva di Rai 1. Siamo a Trento nel 1943. Una maestra poco più che ventenne vive lo sconforto e la disperazione generata dai bombardamenti della SecondaGuerra Mondiale. Tra le macerie e le devastazioni constata che tutto appare senza più un senso, tutto crolla. Ma è proprio in un rifugio, alla luce fioca delle candele, che la sua ricerca di significato viene finalmente appagata quando, insieme a poche amiche, si ritrova a leggere il Vangelo e capisce che lì vi è l’unico ideale che non crolla: Dio! Come ... Leggi su ultimenotizieflash

