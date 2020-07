Covid, il prefetto di Palermo: “Dati incoraggianti ma restiamo vigili” (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo (ITALPRESS) – “Ci sono segnali incoraggianti, ma dobbiamo rimanere vigili. Una bassa circolazione del Covid non esclude ulteriori picchi. Da una parte dobbiamo essere soddisfatti, dall'altra dobbiamo osservare comportamenti responsabili: mantenere le distanze e usare la mascherina”. A dirlo, nel corso di un forum dell'agenzia Italpress, è il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani. Insediatosi nel mese di maggio, Forlani è arrivato nel capoluogo siciliano in un momento complesso, legato alla difficile applicazione di tutte le misure necessarie a evitare la diffusione del virus. Ospite di un forum dell'Italpress, descrive il suo primo impatto con la città: “Il mio arrivo è coinciso con la vigilia della fase 2 – racconta – e, in quel ... Leggi su iltempo

