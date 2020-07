Contagi fuori controllo in Catalogna: 'Troppi casi, non uscite' (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo la bocciatura di alcune "zone rosse da parte del tribunale, le autorità catalane hanno adottato nuove misure restrittive per parte della regione, compresa la città di Barcellona. L'indicazione ... Leggi su globalist

Ultime Notizie dalla rete : Contagi fuori Coronavirus Italia, indice Rt oltre il limite in sei Regioni: fallito l'obiettivo zero contagi Il Messaggero Mantova, l'appello di Confartigianato: la politica dia certezza alle imprese

La categoria molto preoccupata dagli effetti dell’emergenza sanitaria sul Pil Il presidente Capelli: non servono altri protocolli per combattere il Covid MANTOVA. Confartigianato Imprese Mantova, dop ...

Covid, il direttore generale Asl: "Siamo attrezzati, ma le regole vanno rispettate"

Frosinone - La dottoressa Magrini ha ringraziato il primo donatore di plasma iperimmune: "Così avremo un'arma in più per fronteggiare un'eventuale ritorno dell'epidemia" La Asl di Frosinone in prima l ...

