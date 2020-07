Chris Hemsworth: il suo trainer svela la preparazione fisica per diventare Hulk Hogan (Di venerdì 17 luglio 2020) Il personal trainer di Chris Hemsworth ha svelato gli sforzi dell'attore e la preparazione fisica per interpretare la star del wrestling Hulk Hogan in un biopic. Chris Hemsworth si prepara a interpretare la star del wrestling Hulk Hogan in un biopic per Netflix, ecco la preparazione fisica necessaria per un ruolo così impegnativo sul piano muscolare rivelata da un personal trainer. Il personal trainer delle celebrità australiane Jono Castano Acero ha svelato l'allenamento e il rigido regime alimentare a cui Chris Hemsworth si dovrà sottoporre per ... Leggi su movieplayer

