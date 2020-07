Chris Evans, supereroe di solidarietà: il suo gesto (Di venerdì 17 luglio 2020) Chris Evans ha deciso di regalare lo scudo di Captain America ad un bambino che ha salvato la sorellina dall’attacco di un cane Un supereroe al cinema ne incontra un altro della vita reale: Chris Evans, famoso per il ruolo di Captain America nei film Avengers, ha deciso di regalare lo scudo ufficiale del suo personaggio al piccolo Bridger, un bambino che nei giorni scorsi ha salvato la sorellina dall’attacco di un cane, meritandosi l’appellativo di “supereroe” da parte della stampa mondiale. In un messaggio su Instagram, la promessa di Evans a Bridger: “So che lo avrai sentito da tanti in questi giorni, ma lasciami essere il prossimo a dirti che sei davvero un eroe. Tua sorella è fortunata ad averti come ... Leggi su zon

