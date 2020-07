Bombe di guerra fatte esplodere in Valtellina: intervento esemplare dell’Esercito (Di venerdì 17 luglio 2020) Un team di artificieri dell’Esercito, provenienti dal 10 Reggimento Genio guastatori di Cremona ha effettuato un impegnativo intervento di bonifica di residuati bellici in alta montagna, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Gli ordigni, 5 granate d’artiglieria di fabbricazione italiana risalenti alla 1^ guerra Mondiale di calibri diversi, (2 da 210 mm, 1 da 149 mm e 2 da 75 mm), sono stati rinvenuti in ottimo stato di conservazione a circa 2700 metri di quota, all’interno della zona del Ghiacciaio dei Forni in alta Valtellina, nel settore lombardo del Parco Nazionale dello Stelvio. Le operazioni di messa in sicurezza del territorio, coordinate dalla Prefettura di Sondrio, hanno avuto inizio alle 11 e sono terminate alle 16 con la riapertura dei sentieri escursionistici. Gli specialisti del 10 Reggimento ... Leggi su meteoweb.eu

