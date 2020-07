Autostrade, entro il 23 luglio il nuovo piano economico di Aspi (Di venerdì 17 luglio 2020) Trattativa con Autostrade, entro il prossimo 23 luglio la presentazione del nuovo piano economico da parte di Aspi al Mit. Chiuso il dossier politico, ora il caso Autostrade passa alla fase operativa. entro il prossimo 23 luglio Aspi dovrà presentare il piano economico che dovrà riportare tutti gli elementi concordati al termine della trattativa notturna con il governo. fonte foto https://www.facebook.com/Autostradeperlitalia/Autostrade, entro il 23 il nuovo piano economico di Aspi Gli accordi, ribaditi dal Ministero delle ... Leggi su newsmondo

luigidimaio : Lo Stato sarà il primo azionista di Autostrade, la famiglia #Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualch… - petergomezblog : Autostrade, Patuanelli: “Atlantia perderà tutto l’88% in Aspi entro un anno. Torna agli italiani ciò che era sempre… - Agenzia_Ansa : Il #governo chiede ad #Aspi un nuovo piano economico entro il 23 luglio. #autostrade #Conte #Patuanelli - NewsMondo1 : Autostrade, entro il 23 luglio il nuovo piano economico di Aspi - MariaCCandarell : RT @luigidimaio: Lo Stato sarà il primo azionista di Autostrade, la famiglia #Benetton avrà meno del 10% delle quote ed entro qualche mese… -