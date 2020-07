Analisi Auditel della serata di mercoledì 16 luglio 2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di share con la curva nera del Tg La7 si porta fin verso il 5% di share , mentre la curva rossa del Tg2 delle 20:30 arriva al 9% di share.L'access time vede al comando la curva di Techetechetè fra il 15 ed il 20% di share, con la curva di Paperissima sprint che scorre poco sotto per poi chiudere in solitaria al comando al 20% di share. Le curve dei talk In onda e Stasera Italia scorrono attorno al 5% di share. Analisi Auditel della serata di mercoledì 16 luglio 2020 pubblicato su TVBlog.it 17 luglio 2020 12:44. Leggi su blogo

AndreaAAmato : #Ascoltitv analisi 15 luglio: Le sorelle turche battono gli Angela. Sciarelli regge la Serie A. Leader ‘destri’? Gi… - tvzoomitalia : #Ascoltitv analisi 15 luglio: Le sorelle turche battono gli Angela. Sciarelli regge la Serie A. Leader ‘destri’? Gi… - infoitcultura : Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 14 luglio 2020 - SerieTvserie : Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 14 luglio 2020 - tvblogit : Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 14 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi Auditel Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 14 luglio 2020 TVBlog.it Analisi Auditel della serata di mercoledì 16...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di ...

Analisi Auditel del pomeriggio di martedì 14 luglio...

Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita al comando sulla linea del 20% di share, seguita dalla c ...

La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 24% di share. Segue la curva arancione del Tg5 che arriva a toccare la soglia del 20% di ...Partiamo con l'analisi delle nostre curve dello share minuto per minuto pomeridiane con la linea arancione di Canale 5 con Beautiful e Una vita al comando sulla linea del 20% di share, seguita dalla c ...