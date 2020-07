Ue, antitrust avvia indagine sull'uso dei dati degli assistenti vocali (Di giovedì 16 luglio 2020) L'antitrust Ue ha avviato un'indagine nel settore dell'Internet delle cose. Al centro dell'inchiesta prodotti e servizi per i consumatori che sono connessi alla rete e possono essere controllati a ... Leggi su tgcom24.mediaset

BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ue, antitrust avvia indagine sull'uso dei dati degli assistenti vocali #Antitrust - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Ue, antitrust avvia indagine sull'uso dei dati degli assistenti vocali #Antitrust - MediasetTgcom24 : Ue, antitrust avvia indagine sull'uso dei dati degli assistenti vocali #Antitrust - sonlucrezia2012 : Antirust avvia indagine su assistenti vocali - ConsumForum : RT @ansaeuropa: #Ue avvia indagine antitrust su uso dati #Alexa e altri -

Ultime Notizie dalla rete : antitrust avvia

TGCOM

La Commissione Europea ha avviato un’indagine antitrust sulla concorrenza nel settore dell’Internet delle cose (IoT, Internet of Things) per i prodotti e i servizi destinati ai consumatori nell’Unione ...L'antitrust Ue ha avviato un'indagine nel settore dell'Internet delle cose. Al centro dell'inchiesta prodotti e servizi per i consumatori che sono connessi alla rete e possono essere controllati a dis ...