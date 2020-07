Torino, polizia sequestra 55 kg tra hashish e marijuana, due arresti (Di giovedì 16 luglio 2020) 55 kg tra hashish e marijuana, è il totale sequestrato dalla polizia di Torino nelle perquisizioni e nei controlli avvenuti nella giornata di ieri. Gli investigatori ritengono che la droga fosse destinata allo spaccio nella zona della movida di Vanchiglia, in particolare in piazza Santa Giulia. Durante le operazioni sono state arrestate due persone di origini albanesi, un 20enne e un 21enne che sono state fermate, in via Cuneo a Torino, dalla squadra mobile, a bordo di una Fiat Panda presa a noleggio. Trasportavano 44 chili di marijuana. Gli agenti hanno anche perquisito il domicilio dei due dove, sono stati trovati altri 6 chili di marijuana e 5 chili e mezzo di hashish. I panetti di droga riportavano i marchi di alcune ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : #Torino polizia sequestra 55 kg tra #hashish e #marijuana due arresti - carlo_bravi : #Semafori tutti spenti poco fa a Piazza #Massaua e dintorni a #Torino, nonostante un #traffico non trascurabile. Mi… - solops : Polizia municipale di Torino soccorre cane abbandonato sul balcone senza acqua né cibo - quotidianopiem : Polizia municipale di Torino soccorre cane abbandonato sul balcone senza acqua né cibo - TorinoNews24 : Colto a masturbarsi sul treno Torino-Asti, denunciato dalla Polizia... -