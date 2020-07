Scandalo sicurezza, a Ostia il commissariato ha solo una Panda (Di giovedì 16 luglio 2020) Tutte le vetture sono fuori uso e a Ostia il commissariato si deve arrangiare con solo un'auto, il mitico "pandino". Nel più grande e popoloso quartiere di Roma, nei giorni più caldi dell'estate che porta migliaia di bagnanti sul litorale di Ostia, la Polizia può fare affidamento solo su una piccola utilitaria. La denuncia arriva dal Mosap - Movimento Sindacale Autonomo di Polizia. "Nel più grande e popoloso quartiere di Roma, ssempre sotto gli occhi vigili delle forze dell'ordine, queste ultime come la Polizia di Stato devono fare affidamento su una piccola auto, la 'mitica' Panda in quanto ben 5 auto, ovvero di 2 Seat Leon assegnate, una incidentata da gennaio e una con il radiatore da sostituire già in officina; poi ci sono 3 ... Leggi su iltempo

Tutte le vetture sono fuori uso e a Ostia il commissariato si deve arrangiare con solo un'auto, il mitico "pandino". Nel più grande e popoloso quartiere di Roma, nei giorni più caldi dell'estate che p ...

