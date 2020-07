Riccardo Scamarcio papà per la prima volta (Di giovedì 16 luglio 2020) Riccardo Scamarcio papà per la prima volta: Angharad Wood sarebbe incinta, secondo la notizia che si è imposta tra le colonne delle cronache rosa nelle ultime ore, lanciata dal settimanale Diva e Donna. Secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche un matrimonio celebrato in gran segreto. Riccardo Scamarcio e Angharad Wood in dolce attesa? Angharad Wood, da due anni al fianco di Riccardo Scamarcio, sarebbe all’ottavo mese di gravidanza. Questa la notizia, lanciata dal settimanale Diva e Donna, come scrive Fanpage, secondo cui l’attore vivrebbe la dolce attesa di diventare papà per la prima volta, ma non solo. Stando alle indiscrezioni, il parto dovrebbe avvenire tra poche settimane, ... Leggi su thesocialpost

cinemaniaco_fb : ?????????????? Gli Infedeli, la recensione: Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea, i “nuovi mostri” sono i fedifraghi… - zazoomblog : Gli Infedeli la recensione: Riccardo Scamarcio e Valerio Mastandrea i “nuovi mostri” sono i fedifraghi - #Infedeli… - TweetNotizie : Riccardo Scamarcio diventa padre, primo figlio da Angharad Wood - Fran_s_Stories : @IansoIo Comunque me ne sono venuti in mente alcuni italiani, non so se mi sono sfuggiti o alcuni ci sono: Riccardo… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Riccardo Scamarcio diventa padre, primo figlio da Angharad Wood -