Pari esterno per Juve e Lazio | vincono Roma e Fiorentina

PALERMO (ITALPRESS) – Pari in trasferta per Juve e Lazio contro Sassuolo (3-3) e Udinese (0-0), con l'Inter può approfittarne domani per portarsi al secondo posto solitario, mentre vincono Roma e Fiorentina che battono Verona (2-1) e Lecce (1-3). Bianconeri intanto a +7 sull'Atalanta. Una rete di Danilo in avvio di match sembra spianare la strada ai bianconeri di Sarri che già al 12′ si trovano avanti di due reti grazie al raddoppio di Higuain. Ma il Sassuolo conferma il buon momento e riapre il match con Djuricic nel primo tempo, poi nella ripresa prima pareggia con Berardi e poi passa con Caputo. Tocca ad Alex Sandro rimettere tutto e definitivamente in Parità: per i bianconeri appena due punti in tre gare.

Un fondo di mille euro per gli esercizi commerciali del centro che organizzano iniziative. E’ quanto stabilito dall’amministrazione di Tolentino. Il sindaco Pezzanesi e gli assessori hanno ritenuto ne ...

"Scritta ingannevole". Multata Venchi

Milano, 16 luglio 2020 - Un bollino rosso con la scritta "75%", circondato dalla dicitura "barretta chocaviar extra fondente -cocoa 75%". È su queste parole che si è giocato il procedimento per pratic ...

