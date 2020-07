Ora è vietato pure pregare (Di giovedì 16 luglio 2020) Felice Manti Ed arrivarono quattro gendarmi, con i pennacchi e con le armi: "Patente e rosario, per cortesia". È vietato pregare, lo ha deciso il pensiero unico Ed arrivarono quattro gendarmi, con i pennacchi e con le armi: «Patente e rosario, per cortesia». È vietato pregare, lo ha deciso il pensiero unico. A Lizzano, in provincia di Taranto, il sindaco Antonietta D'Oria ha chiesto ai carabinieri di schedare i fedeli che stavano recitando un rosario, organizzato nella chiesa di San Nicola da don Giuseppe Zito, «per difendere la famiglia dalle insidie che la minacciano, tra cui il disegno di legge contro l'omotransfobia». È la prova di come una legge scritta male, ancor prima di essere approvata, possa già disvelare il suo volto peggiore, ... Leggi su ilgiornale

