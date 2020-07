Monza, inseguimento folle: trapani contro carabinieri, presi 6 rom (Di giovedì 16 luglio 2020) Federico Garau In manette tutti i responsabili, fermati dopo alcuni giorni di indagini e ricerche da parte dei carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza: su uno di essi gravava una condanna a 2 anni e 2 mesi per furti compiuti tra 2016 e 2017 Si erano resi protagonisti di ben quattro furti a partire dallo scorso 1 luglio, ed avevano cercato di sfuggire all'inseguimento dei carabinieri del comando provinciale di Monza e Brianza lanciando addirittura dal furgone in corsa parte del bottino, consistente in arnesi da lavoro e trapani, contro le gazzelle alle loro calcagna. Per questo motivo i sei malviventi, inseguiti a lungo sulla tangenziale Est di Milano, sono stati fermati nelle scorse ore ed accusati del reato di concorso in furti aggravati e ... Leggi su ilgiornale

Adrian77772864 : ...e diciamolo che sono sempre loro! Rom, bosniaci, ecc... - giannettimarco : RT @_DAGOSPIA_: MEJO DI UN FILM! – FOLLE INSEGUIMENTO A MONZA DOVE I CARABINIERI HANNO SEGUITO PER 20... - _DAGOSPIA_ : MEJO DI UN FILM! – FOLLE INSEGUIMENTO A MONZA DOVE I CARABINIERI HANNO SEGUITO PER 20... -