L'obiettivo Szoboszlai: "Non so dove giocherò, per ora riposo e non penso al futuro" (Di giovedì 16 luglio 2020) Non è un mistero che Dominik Szoboszlai sia uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo, ma sul giocatore c'è forte anche il Milan. Leggi su tuttonapoli

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Mercato #Milan ?? I rossoneri continuano a lavorare e provano a chiudere per #Szoboszlai del… - tuttonapoli : L'obiettivo Szoboszlai: 'Non so dove giocherò, per ora riposo e non penso al futuro' - sportli26181512 : Szoboszlai: 'Futuro? Non so dove giocherò'. L'agente: 'Nessuna fretta, vogliamo prendere la decisione migliore': No… - ASpinelli98 : RT @TeofiloSteven: Szoboszlai è da mesi un obiettivo del Milan.Manca ancora qualcosa per chiudere l’operazione, ma intanto si registrano co… - clalicalzi : Szoboszlai è da mesi un obiettivo del Milan, fin da gennaio quando fu Boban a cercarlo.Ralf l lo conosce a perfezio… -

Ultime Notizie dalla rete : obiettivo Szoboszlai L'obiettivo Szoboszlai: "Non so dove giocherò, per ora riposo e non penso al futuro" Tutto Napoli L'obiettivo Szoboszlai: "Non so dove giocherò, per ora riposo e non penso al futuro"

Non è un mistero che Dominik Szoboszlai sia uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo, ma sul giocatore c'è forte anche il Milan. Quale sarà il suo futuro? Non è dato sapere, per il momento, c ...

Calciomercato Milan, in pole per Szoboszlai: cresce l’ottimismo

Il Milan ha incassato il sì di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese potrebbe essere il primo colpo dei rossoneri dell’era Rangnick. Dominik Szoboszlai potrebbe essere il primo importante colpo di ...

Non è un mistero che Dominik Szoboszlai sia uno degli obiettivi del Napoli per il centrocampo, ma sul giocatore c'è forte anche il Milan. Quale sarà il suo futuro? Non è dato sapere, per il momento, c ...Il Milan ha incassato il sì di Dominik Szoboszlai. Il talento ungherese potrebbe essere il primo colpo dei rossoneri dell’era Rangnick. Dominik Szoboszlai potrebbe essere il primo importante colpo di ...