L'inferno di Zintan, il lager dei ragazzini dove deportiamo i migranti minorenni che non vogliamo in Italia (Di giovedì 16 luglio 2020) L'account twitter di Sarita Fratini, scrittrice attivista, riporta una storia che nel giorno in cui l'Italia ha vergognosamente deciso di confermare i finanziamenti alla Guardia Costiera Libica va ... Leggi su globalist

L'account twitter di Sarita Fratini, scrittrice attivista, riporta una storia che nel giorno in cui l'Italia ha vergognosamente deciso di confermare i finanziamenti alla Guardia Costiera Libica va ass ...

