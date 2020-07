Lamorgese, impegno a accelerare la cooperazione con la Libia (Di giovedì 16 luglio 2020) A Tripoli la ministra degli Interni annuncia un rafforzamento della collaborazione per prevenire l'immigrazione irregolare Leggi su repubblica

cronaca_news : Lamorgese, impegno a accelerare la cooperazione con la Libia - rapic1 : RT @UpiVeneto: Finalmente si torna a prendere in mano il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) post riforma delle #Province. Grazie alla Min… - provtreviso : RT @UpiVeneto: Finalmente si torna a prendere in mano il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) post riforma delle #Province. Grazie alla Min… - UpiVeneto : Finalmente si torna a prendere in mano il TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) post riforma delle #Province. Grazie… - Tana_rotte : RT @francescatotolo: #Lamorgese: 'È stato un confronto proficuo che ci permette di rafforzare l'impegno nel prevenire e combattere il traff… -