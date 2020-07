Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è un giorno speciale: impossibile dimenticare (Di giovedì 16 luglio 2020) Questo articolo Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è un giorno speciale: impossibile dimenticare è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giorgia Palmas e Fiippo Magnini stanno vivendo una giornata indimenticabile: in attesa della nascita della loro prima figlia, stanno già festeggiando. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godendo gli ultimi momenti di totale relax in vacanza prima della nascita della loro prima figlia insieme. I due diventeranno presto genitori (lei per la seconda volta … Leggi su youmovies

robylg10 : @Giorgia_Palmas Auguri! - antoniogiorgino : @Giorgia_Palmas Auguri ???? - marcovarini : @gianlutanci @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan… - Orli19831 : @soniabrudi @lucaserafini4 @Giorgia_Palmas @mauro_suma @danver11 @LaTarqui_ @FSpecchia @GmaHappymilan @apietrafitta… - SkyLory : @Giorgia_Palmas Tanti auguri Sofia ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas Giorgia Palmas: «Rinuncio senza problemi a ciò che non è adatto alla gravidanza» Vanity Fair Italia Giorgia Palmas e Filippo Magnini, è un giorno speciale: impossibile dimenticare

Giorgia Palmas e Fiippo Magnini stanno vivendo una giornata indimenticabile: in attesa della nascita della loro prima figlia, stanno già festeggiando. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godend ...

Due giornate con “Alle Tattoo”, l’artista che disegna sulla pelle dei vip

Per tutta la giornata di oggi Pettinengo sarà ancora la capitale mondiale del tatuaggio grazie alla presenza di Alle Tattoo, il tatuatore più premiato al mondo, detentore del «Guinness World Record»: ...

Giorgia Palmas e Fiippo Magnini stanno vivendo una giornata indimenticabile: in attesa della nascita della loro prima figlia, stanno già festeggiando. Giorgia Palmas e Filippo Magnini si stanno godend ...Per tutta la giornata di oggi Pettinengo sarà ancora la capitale mondiale del tatuaggio grazie alla presenza di Alle Tattoo, il tatuatore più premiato al mondo, detentore del «Guinness World Record»: ...