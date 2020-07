Giappone, Inizia l’era dei robot. Da Agosto i primi commessi con intelligenza artificiale (Di giovedì 16 luglio 2020) TOKYO – A partire dal mese di Agosto, un robot che ricorda vagamente un canguro inizierà a impilare sandwich, bevande e piatti pronti sugli scaffali di un minimarket Giapponese in un test che il suo produttore, Telexistence, spera possa aiutare a scatenare un’ondata di automazione al dettaglio. A seguito di tale processo, il titolare dei negozii FamilyMart afferma di voler utilizzare lavoratori robotizzati in 20 negozi intorno a Tokyo entro il 2022. All’inizio, saranno gestiti da remoto – fino a quando l’intelligenza artificiale (AI) delle macchine non avrà imparato a imitare l’uomo. La catena di negozi rivali Lawson invece inserirà il suo primo robot a settembre, secondo Telexistence. “Aumenta ... Leggi su databaseitalia

