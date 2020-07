Fallimento Finaria, Sigi ribadisce di voler partecipare alla gara competitiva (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo il Fallimento di Finaria dichiarato dal Tribunale, c'è attesa per capire se le sorti della matricola 11700 e del Calcio Catania, nonchè di tutti i lavoratori, siano definitivamente compromesse. ... Leggi su cataniatoday

InformaSicilia : Fallimento Finaria, bando a rischio - - TgrSicilia : @Catania appeso a un filo. Il tribunale ha dichiarato il fallimento della #Finaria di #Pulvirenti. La holding detie… - gruppormb : Nel nostro #gr #catania #finaria @Catania #sigi #fallimento - PressFutura : #futurapress La reazione di Sigi dopo la notizia del fallimento di Finaria - MeridioNews : Calcio Catania, vertice Sigi dopo il fallimento Finaria «Priorità la matricola, ma andremo avanti comunque» -

È di stamane la notizia, quasi clamorosa, che riporta il fallimento ufficiale della società per azioni Finaria, l’holding detentrice del 95% delle quote azionarie del Calcio Catania.Altra brutta notizia per i tifosi del Catania. Il Tribunale fallimentare del capoluogo etneo, infatti, ha dichiarato inammissibile il concordato preventivo e il conseguente fallimento di Finaria, soci ...