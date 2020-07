Daniele Isola in radio con “Non ricordo più” (Di giovedì 16 luglio 2020) Daniele Isola in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il singolo “Non ricordo più” feat. Cortellino che anticipa il nuovo album Disponibile in rotazione radiofonica “NON ricordo PIÙ” (LaPOP), secondo brano di Daniele Isola prodotto in collaborazione con il cantautore CORTELLINO e online sulle piattaforme digitali. Milano e Trieste, due cantautori, due percorsi musicali… L'articolo Daniele Isola in radio con “Non ricordo più” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

RecensiamoMusic : Pianeta Indie: novità per #DanieleIsola, #Levante, #MERLOT #Olita e #FrahQuintale - dall_daniele : RT @francescatotolo: Oggi sono sbarcati a #Lampedusa 618 #clandestini. L'isola è al collasso e i cittadini sono ormai esausti dalla situazi… - kermit290179 : RT @RadioMDN: #Musica #ultimenovità 'Non ricordo più', di DANIELE ISOLA ft. CORTELLINO il singolo che anticipa l'album: - RadioMDN : #Musica #ultimenovità 'Non ricordo più', di DANIELE ISOLA ft. CORTELLINO il singolo che anticipa l'album:… -

Ultime Notizie dalla rete : Daniele Isola Daniele Isola in radio con “Non ricordo più” Corriere Nazionale "Completare la banda ultra larga nell'Isola": appello di Confartigianato alla Regione

A che punto sono i lavori in Sardegna del piano banda ultra larga nazionale che già a fine 2020 doveva portarla a tutti i sardi e che invece ci metterà due anni in più? Confartigianato Sardegna scrive ...

Sardegna: urgente completare Banda Ultra Larga

Da Confartigianato Sardegna alla Regione appello a completare la BUL: infrastruttura fondamentale irrinunciabile. Matzutzi e Serra (Confartigianato Sardegna): “Fare pressioni sul Governo: la nostra As ...

A che punto sono i lavori in Sardegna del piano banda ultra larga nazionale che già a fine 2020 doveva portarla a tutti i sardi e che invece ci metterà due anni in più? Confartigianato Sardegna scrive ...Da Confartigianato Sardegna alla Regione appello a completare la BUL: infrastruttura fondamentale irrinunciabile. Matzutzi e Serra (Confartigianato Sardegna): “Fare pressioni sul Governo: la nostra As ...