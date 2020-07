Windows FX: come installarlo sul PC (Di mercoledì 15 luglio 2020) Dati i recenti problemi con Windows 10, è normale che molti utenti, stanchi della situazione, vogliano correre ai ripari e trovare una soluzione pratica e ottimale. Per questo, oggi vogliamo parlare di Windows FX, il sistema operativo distribuito da Linux, che riprende quasi fedelmente l’interfaccia grafica di Windows. Una buona soluzione per chi teme il passaggio ad un nuovo sistema operativo. come funziona Windows FX Il nome dice già molto su questo sistema operativo, che in realtà non tutti ancora conoscono. Windows FX infatti, nella sua versione 10.3 denota un lavoro minuzioso nella riproduzione di Windows 10. Bisogna dire che in realtà, il suo vero nome è Linux FX, e si tratta di una distribuzione basata su Ubuntu ... Leggi su quotidianpost

