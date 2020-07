Ultime Notizie Roma del 15-07-2020 ore 20:10 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione siamo di nuovo appuntamento con informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno in apertura il passo indietro di Benetton per l’accordo su autostrade ingresso di cassa depositi e prestiti perfezionato entro un anno con il 51% crederà via Spina pubblico e company le visioni della concessione del risarcimenti alle tariffe niente revoca delle concessioni a meno di inadempienze rispetto all’intesa il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’alba cassa depositi e prestiti il 27 il percorso per l’uscita progressiva di Benetton prima al dieci 12% dell’azionariato poi con un ulteriore diminuzione in coincidenza con la quotazione in borsa di Asti il titolo di Atlantia scuola e segna + 25% nel pomeriggio dopo il meno 15% di ieri interesse pubblico ha avuto il ... Leggi su romadailynews

Coronavirus, ultime notizie: in Italia 162 nuovi casi e 13 morti nelle ultime 24 ore

Uomini e Donne, adesso è praticamente ufficiale: pochissime ore fa, è arrivata la conferma riguardo alla clamorosa novità della prossima stagione. Seppure Uomini e Donne sia terminato da poco più di ...

Precipitano nella salita al Monte Bianco, morti due genovesi sul versante francese

Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner al Mont Maudit, nel massiccio del Monte Bianco, uno degli itinerari classici più spettacolari dell' ...

