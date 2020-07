Tutto quello che c’è da sapere sulla cometa Neowise (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’abbiamo già vista danzare sopra cactus, campi di girasole, castelli, sulle montagne, sulle luci delle città, riflessa in specchi d’acqua, o semplicemente tagliare il cielo in mezzo a miriadi di stelle. È la protagonista indiscussa dei cieli di questi giorni d’estate. E lo sarà ancora per un po’, motivo in più per ricordare chi è l’oggetto super paparazzato dagli appassionati di Tutto il mondo (basta farsi un giro su Twitter per avere un’idea di quanti siano già gli utenti ad averla fotografata o nell’album che sta compilando l’Esa su Facebook). Tenendo a mente che se non si è così fortunati da vederla dal vivo a occhio nudo o con un binocolo sarà possibile farlo anche online. La cometa La chiamiamo Neowise ma il ... Leggi su wired

Ultime Notizie dalla rete : Tutto quello Tutto quello che sai sull'immigrazione è falso - Manifestazione Radicali Cuneo Radicali.it Biospeleologia: comprendere il passato e salvaguardare il presente

La fauna sotterranea infatti, anche a causa della difficile accessibilità delle grotte, non è ancora stata del tutto scoperta ... si può giungere a individuare la provenienza di quelle che alimentano ...

Bmw iX3: svelato il primo Suv elettrico di Monaco

L’attesa per il primo Sport activity vehicle completamente elettrico della casa dell’elica è terminata: la Bmw iX3 è stata presentata online, nuova pedina della strategia di elettrificazione che preve ...

