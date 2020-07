Tre mesi senza sesso? La “bolla” NBA ha un problema: i giocatori non reggeranno (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tre mesi confinati a Disney World, senza sesso. La “bolla” NBA di Orlando ha un problema pratico: secondo molti il malumore dei giocatori davanti ad una prospettiva di castità assoluta di 90 giorni comincia a farsi sentire, prima ancora di chiudersi dentro per completare la stagione del basket USA. Secondo Marca, che solleva la questione, l’ingresso agli ospiti sarà consentito solo dopo il primo turno dei playoff. “In molti credono che la bolla NBA scoppierà a causa delle esigenze sessuali dei giocatori”. “Pensiamo davvero che le” attività ricreative “a cui sono abituati questi ragazzi resteranno paralizzate per tre mesi?“, chiede Stephen A. Smith, analista di ESPN. “Qualcuno deve ... Leggi su ilnapolista

